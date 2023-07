लोकसभा ने पारित किया जैविक विविधता विधेयक, औषधीय पौधों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना केंद्र सरकार का लक्ष्य

लोकसभा ने मंगलवार को जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। इसका उद्देश्य औषधीय पौधों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना वन उपज का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना है। यह विधेयक घरेलू कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। केवल दो सांसदों संजय जयसवाल और अपराजिता सारंगी ने चर्चा में भाग लिया।

संसद से जैविक विविधता संशोधन विधेयक, 2022 पारित।(फोटो सोर्स: जागरण)

