जयपुर में सीआरपीएफ कैंपस के पास खेत में मिला जिंदा मोर्टार बम, किया डिस्पोज

जागरण संवाददाता,जयपुर। जयपुर के आमेर क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कैंपस के निकट जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और नागरिक सुरक्षा की टीम मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया।

बम निरोधक दस्ते ने बम को आबादी से दूर ले जाकर डिफ्यूज किया। आमेर पुलिस थाना अधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि गांव के एक खेत में बम पड़ा हुआ था।

सोमवार सुबह मौके से गुजर रही एक महिला ने इसको देखा तो स्वजन को सूचना दी, फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाकर आबादी क्षेत्र से दूर बम को डिस्पोज करवाया।

प्रारंभिक जांच में खेत में मिला बम सेना का पुराना मोर्टार होने की बात सामने आई है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि खेत में यह कैसे पहुंचा। आमेर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।