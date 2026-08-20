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आंध्र प्रदेश: बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी महिला और अचानक नीचे की ओर चल पड़ी लिफ्ट, हुई मौत

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:23 PM (GMT+05:30)

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक रिहायशी इमारत में लिफ्ट दुर्घटना में 50 वर्षीय महिला वनिता की मौत हो गई।

डिजिटल डेस्क, प्रकाशम। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक रिहायशी इमारत में रविवार को लिफ्ट के एक हादसे में 50 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लिफ्ट के दरवाजे खुले होने के बावजूद वह नीचे की ओर चलने लगी, जिससे महिला उसमें फंस गई और गंभीर रूप से घायल हो गई।

पीड़िता की पहचान वनिता के तौर पर हुई, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अपनी बेटी और पोते के साथ लिफ्ट में गई थीं। बेटी और पोता तो बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जब वनिता बाहर निकलने की तैयारी कर रही थीं तभी लिफ्ट अचानक नीचे की ओर चलने लगी।

इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम

अपार्टमेंट के रहने वाले और अन्य लोग तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और उन्हें बचाते हुए इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल ले गए। हालांकि, खबर है कि उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में इलाज के दौरान चोटों की वजह से उसने दम तोड़ दिया। इस घटना ने अपार्टमेंट बिल्डिंग में लिफ्ट की सुरक्षा, रखरखाव और सुरक्षा सिस्टम के काम करने के तरीके को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

लिफ़्ट के अचानक हिलने-डुलने की सही तकनीकी वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है कि क्या लिफ्ट की सभी जरूरी सुरक्षा जांच और रखरखाव (मेंटेनेंस) की गई थी या फिर किसी लापरवाही या तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ।

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