देशभर के पुस्तकालयों का होगा कायाकल्य, दिल्ली में लाइब्रेरी फेस्टिवल का होगा आयोजन; राष्ट्रपति करेंगी शुभारंभ

संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या में तेजी से दर्ज हो रही गिरावट को देखते हुए दिल्ली में लाइब्रेरी फेस्टिवल का आयोजन कराने का फैसला किया है। पांच और छह अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पहली बार इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करने वाली हैं।

पांच और छह अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पहली बार लाइब्रेरी फेस्टिवल का आयोजन होगा।(फोटो सोर्स: जागरण)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या में तेजी से दर्ज हो रही गिरावट को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहल की है। जिसके तहत देश भर के पुस्तकालयों का न सिर्फ कायाकल्प होगा बल्कि उन्हें सुविधाजनक, आकर्षक और नई पीढ़ी को जोड़ने वाला है। राष्ट्रपति मुर्मु करेंगी आयोजन का शुभारंभ फिलहाल इसकी शुरूआत पांच और छह अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पहली बार आयोजित होने वाले लाइब्रेरी फेस्टिवल से होगी। जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी, जबकि इस फेस्टिवल का समापन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को पुस्तकालयों से जुड़े इस दो दिवसीय आयोजन की जानकारी दी और कहा कि इससे पुस्तकालय के बदलाव की पहल को एक नई ताकत मिलेगी। साथ ही यह वन नेशन-वन डिजिटल लाइब्रेरी की पहल को आगे बढ़ाने वाली होगी। हर आयु वर्ग के लोग बैठकर पढ़ सकेंगे पुस्तकालयों के कायाकल्प की इस योजना के तहत जो प्रस्ताव किया गया है, उनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी एक साथ यहां बैठकर पढ़ सकेंगे। दुनिया भर के शीर्ष पुस्तकालयों के प्रतिनिधियों को फेस्टिवल में बुलाया गया इस मौके पर संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने फेस्टिवल सहित पुस्तकालयों से जुड़ी योजना की जानकारी दी और बताया कि जल्द ही देश के पुस्तकालयों की एक रैंकिंग भी तैयार की जाएगी, जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र से जुड़े पुस्तकालय शामिल होंगे। इसके लिए जल्द ही जरूरी मानक भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में देश और दुनिया भर के शीर्ष पुस्तकालयों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। जो अपनी अच्छी पहलों से सभी अवगत कराएंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल होने के बाद देश के सभी सरकारी व निजी पुस्तकालयों और प्रकाशकों से भी संपर्क साधा गया है। इस दौरान पुस्तकालय में आर्किटेक्चर में जरूरी बदलाव को लेकर अलग से एक सत्र आयोजित होगा।

Edited By: Piyush Kumar