G20 Summit: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, "चार दशक बाद जम्मू कश्मीर और बॉलीवुड के रिश्तों को मिली मजबूती..."

श्रीनगर, एजेंसी। जी-20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस दैरान जी-20 पर्यटन कार्यसमूह सम्मेलन में संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर में खुशहाली रोजगार विकास और नयी संभावनाओं के एक दौर की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में विशेषकर कश्मीर घाटी में शांति और विकास का जो वातावरण बहाल हुआ है उसकी एक झलक यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने में रिकॉर्ड पेश करती है।

#WATCH | Srinagar: J&K has always been the center of knowledge, wisdom & breathtaking landscape. For 30 years this land of peacefulness had to suffer from state-sponsored terrorism by our neighbouring country. However, PM Modi brought development schemes that empowered the state.… pic.twitter.com/1ALP5l3cbI