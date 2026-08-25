भारत में घुसपैठ की फिराक में हजारों आतंकी, पाकिस्तान में फिर पैर पसार रहे लश्कर का नापाक प्लान हुआ लीक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय खुफिया एजेंसियों की हालिया रिपोर्टों ने सीमा पार पनप रहे आतंक को लेकर एक बार फिर बड़े खतरों की ओर इशारा किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक, प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पूरे पाकिस्तान में बेहद सुनियोजित तरीके से अपने पैर पसार रहा है।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय पाकिस्तान का सिंध प्रांत बन गया है, जहां बीते महज एक साल के भीतर इस आतंकी संगठन ने सात नए मरकज और मस्जिदों का निर्माण कर लिया है। इस खुफिया रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन संदिग्ध निर्माणों और आतंकी सुविधाओं के लिए पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान खुद सीधे तौर पर भारी वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। चोरी छिपे कौन कर रहा मदद? सरकारी खजाने से मिलने वाले इस फंड के अलावा, लश्कर ने चैरिटी की आड़ में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा चंदा वसूली अभियान भी छेड़ रखा है, जिसके जरिए विदेशों से करोड़ों रुपये की फंडिंग जुटाई जा रही है।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बेहद कम समय में इतने बड़े पैमाने पर इन ठिकानों का तैयार होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि लश्कर-ए-तैयबा एक बड़ी और घातक विस्तारवादी योजना पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

इस संगठन के शीर्ष कमांडर भारी सुरक्षा वाले काफिलों में पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हैं। सैफुल्ला कसूरी, तल्हा हाफिज सईद और नदीम फैसल जैसे लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेता इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि वे कई जगहों पर जाते हैं और लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गों के साथ बैठकें करते हैं। ये मरकज़ और मस्जिदें मुख्य रूप से युवाओं की भर्ती करने, धन जुटाने और लामबंदी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए स्थापित की गई हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुनर्निर्माण ये सुविधाएं लश्कर-ए-तैयबा के लिए संपर्क केंद्र के रूप में भी काम करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान उठाने के बाद यह संगठन अब पुनर्निर्माण की होड़ में है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान, मुरीदके में स्थित लश्कर की सबसे बड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक नष्ट हो गई थी। हालांकि वर्तमान में संगठन का ध्यान सिंध प्रांत पर है, लेकिन अंततः इस तरह के संपर्क और विस्तार कार्यक्रम पाकिस्तान के अन्य सभी हिस्सों में भी चलाए जाएंगे।

FATF की जांच से बचने की कोशिश एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए लश्कर-ए-तैयबा अपने राजनीतिक और राजनीति से जुड़े संगठनों का भी भारी इस्तेमाल कर रहा है। इन समूहों को आगे किया जा रहा है ताकि वे ऐसे कार्यक्रमों को वैधता प्रदान कर सकें।

अधिकारी ने यह भी बताया कि लश्कर-ए-तैयबा अपने कैडरों को चुनावी रैलियों और बड़े आयोजनों में भी भेज रहा है ताकि वे आम लोगों के साथ घुल-मिल सकें और अपना एजेंडा सामने रख सकें। इसके अलावा, यह आतंकी संगठन पिछले कुछ महीनों में कई राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के साथ बैठकें कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यधारा में प्रवेश करना और खुद को वैध साबित करना है। इससे उन्हें मुख्यधारा में बने रहने और विशेष रूप से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने में मदद मिलती है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह सब पाकिस्तानी हुकूमत के आशीर्वाद से हो रहा है। तल्हा सईद या कसूरी जैसे लोग जिन काफिलों में यात्रा करते हैं, उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा एस्कॉर्ट दी जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ISI ने पुलिस बल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित इन आतंकवादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की साजिश अधिकारियों का कहना है कि जहां एक ओर लश्कर-ए-तैयबा को वैध बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी आतंकी गतिविधियां भी ज्यों की त्यों जारी हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों का भारी जमावड़ा है और वे जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के गुर्गों के साथ जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं।

अधिकारी ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जम्मू-कश्मीर में भी अपने संपर्कों तक पहुंच बना रहा है और उन्हें इसी तरह के संपर्क कार्यक्रम चलाने की सलाह दे रहा है। इन गुर्गों को राजनीतिक वर्ग के साथ घुलने-मिलने के लिए भी कहा गया है ताकि वे जांच के घेरे में न आएं।