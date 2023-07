जम्मू-कश्मीर में तेंदुए ने 12 लोगों को किया घायल, दहशत में स्थानीय लोग

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार को एक तेंदुए के उत्पात से कम से कम 12 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने अपनी जानकारी में बताया कि यह घटना दक्षिण कश्मीर जिले के पहलगाम इलाके के सल्लर गांव में हुई। गौरतलब है कि तेंदुआ वन क्षेत्र से बाहर निकला जिसके बाद आचानक से लोगों पर हमला कर दिया। जिस कारण स्थानीय लोग अभी भी दहशत में है।

जम्मू-कश्मीर में तेंदुए ने 12 लोगों को किया घायल।

जम्मू एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार को एक तेंदुए के उत्पात से कम से कम 12 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने अपनी जानकारी में बताया कि यह घटना दक्षिण कश्मीर जिले के पहलगाम इलाके के सल्लर गांव में हुई। दरअसल तेंदुआ वन क्षेत्र से बाहर निकला जिसके बाद आचानक से लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान आस पास के लोगों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि हमले के दौरान 12 लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें अनंतनाग के जीएमसी रेफर कर दिया गया।

