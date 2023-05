नई दिल्ली, एएनआई। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के चल रहे विवाद के बीच, विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस द्वारा बजरंग दल की मानहानि के लिए एक कानूनी नोटिस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पोस्ट किया गया है। विहिप ने यह भी कहा कि बजरंग दल को बदनाम करने और विश्व स्तर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपये के नुकसान के दावे के साथ कानूनी नोटिस दिया गया है।

"A legal notice for defamation of Bajrang Dal by Congress posted to party president Mallikarjun Kharge with a claim of Rs 100 Crores in damages for defaming Bajrang Dal and hurting the sentiments of Hindus globally," tweets Vishva Hindu Parishad (VHP)