AI चैटबॉट के लिए ग्राहक सेवा से जुड़े 90% कर्मचारियों की छंटनी, ई-कामर्स स्टार्टअप के संस्थापक ने दी जानकारी

सीईओ सुमित शाह ने कहा कि एआइ चैटबॉट से ग्राहक सेवा की लागत में 85 प्रतिशत की कमी आई है जबकि ग्राहकों की समस्याओं के समाधान में लगने वाला समय दो घंटे से घटकर सिर्फ तीन मिनट रह गया है। शाह ने ट्वीट में कहा इस एआइ चैटबाट के कारण हमें अपनी 90 प्रतिशत ग्राहक सहायता टीम को हटाना पड़ा।

ई-कामर्स स्टार्टअप के संस्थापक ने ट्विटर पर कहा- ग्राहक सेवा की लागत और समाधान समय में कमी आई।

नई दिल्ली, पीटीआई। हाल में सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से नौकरियों को कोई खतरा नहीं है और यह पूरी तरह से बकवास है। लेकिन उनकी यह बात गलत साबित हुई है। सुमित शाह ने दी फैसले की जानकारी ई-कामर्स स्टार्टअप दुकान ने एआइ चैटबॉट लीना (चैटबॉट का नाम) के लिए ग्राहक सेवा से जुड़े अपने 90 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। दुकान के संस्थापक और सीईओ सुमित शाह ने मंगलवार को खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। अपने फैसले की जानकारी देते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने लाभ के लिए यह छंटनी की है। ग्राहक सेवा की लागत में 85 प्रतिशत की कमी आई शाह ने कहा कि एआइ चैटबॉट से ग्राहक सेवा की लागत में 85 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि ग्राहकों की समस्याओं के समाधान में लगने वाला समय दो घंटे से घटकर सिर्फ तीन मिनट रह गया है। शाह ने ट्वीट में कहा, 'इस एआइ चैटबॉट के कारण हमें अपनी 90 प्रतिशत ग्राहक सहायता टीम को हटाना पड़ा। कठिन लेकिन निश्चित रूप से यह आवश्यक था।' कई यूजर्स ने की शाह के ट्वीट की आलोचना कई यूजर्स ने ट्वीट को असंवेदनशील बताते हुए इसकी आलोचना की। इस पर शाह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए स्टार्टअप ''यूनिकॉर्न'' बनने के प्रयास के बजाए लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। करीब 12 ट्वीट के बाद शाह ने कहा कि कंपनी विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। हालांकि, शाह ने नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या की जानकारी नहीं दी है।

