वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए 70 भारतीय युवाओं का सबसे बड़ा दल रवाना, 63 विधाओं में दिखाएंगे हुनर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। युवाओं के कौशल विकास के तमाम प्रयास कर रही केंद्र सरकार इसे सफल प्रतिफल के रूप में ही देख रही है कि वैश्विक मंच पर भारत के युवाओं के कौशल की धमक बढ़ती जा रही है। चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक आयोजित होने जा रही वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए मंगलवार को 70 भारतीय प्रतिभागियों के दल को रवाना किया गया।

यह वैश्विक मंच पर प्रदर्शन के लिए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा दल है। विश्व के 40 से अधिक देशों से पहुंच रहे 1,400 से अधिक प्रतिभागियों के बीच भारत के युवा भी पहली बार प्रतियोगिता की कुल 64 में से 63 विधाओं में अपना कौशल दिखाने जा रहा है, जिसमें से 11 विधाओं में पहली बार भागीदारी की जा रही है।

विश्व कौशल प्रतियोगिता हर दो वर्ष में आयोजित की जाती है। इस बार कार्यक्रम की मेजबानी चीन कर रहा है। बीते वर्षों की तुलना में भारत ने कौशल में अपनी क्षमताओं और प्रदर्शन को इस बार काफी बढ़ावा है। पहली बार डेंटल प्रोस्थेटिक्स, डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया डिजाइन, इंटेलिजेंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, लैंडस्केप गार्डनिंग, ऑप्टोइलेक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी, रिटेल सेल्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, साफ्टवेयर टेस्टिंग, हेवी व्हीकल टेक्नोलाजी और एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस जैसी स्किल में भारत के युवा प्रतिभाग करेंगे। प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयन्त चौधरी ने कहा कि भारत की भागीदारी इसके स्किलिंग इकोसिस्टम की बढ़ती गहराई और परिपक्वता को दिखाती है, जो पारंपरिक ट्रेड से आगे बढ़कर आधुनिक टेक्नोलॉजी, सेवाओं और अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्षमताओं तक फैल रहा है।

उन्होंने इस पर प्रसन्नता जताई कि वैश्विक कौशल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश 2015 में 29वें स्थान पर था और वर्ल्ड स्किल्स ल्योन-2024 में 13वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया-2025 में आठवां स्थान हासिल किया।

इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल स्किल्स चैलेंज-2026 में टीम इंडिया ने तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर शंघाई के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत किया। जयन्त ने युवाओं को संदेश दिया कि बिना डरे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। कभी हार न मानने वाली भावना अपनाकर आगे बढ़ें।