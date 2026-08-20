रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं स्मार्टफोन या लैपटाप? खरीदने से पहले पढ़ें ले जरूरी खबर

राजीव कुमार, नई दिल्ली। इस त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन व लैपटाप की खरीदारी आसान नहीं होगी। इन दोनों आइटम की कीमतें पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। आने वाले महीनों में भी इनके दाम बढ़ते रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह रैम या मेमोरी चिप की किल्लत बताई जा रही है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर में मेमोरी चिप की बड़ी संख्या में इस्तेमाल की वजह से कंज्यूमर गुड्स के लिए इसकी किल्लत हो गई है। चूंकि दुनिया में चार-पांच कंपनियां ही मेमोरी चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। इनमें कोरिया, अमेरिका व चीन की कंपनी शामिल हैं। पिछले एक साल में मेमोरी चिप की कीमतों में 4.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। और महंगी होंगे स्मार्टफोन और लैपटाप? बताया जा रहा है कि वर्ष 2028 में जाकर मेमोरी चिप की मांग के मुताबिक सप्लाई सामान्य हो पाएगी।इसलिए लैपटाप व स्मार्टफोन समेत मेंमोरी चिप इस्तेमाल करने वाले सभी आइटम के दाम अभी बढ़ते ही रहेंगे।

जानकारों का कहना है कि अगर लैपटाप व स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो देर करने पर यह महंगा सौदा साबित होगा। एप्पल फोन का आगामी वर्जन मेमेरी चिप की किल्लत के कारण 15 से 20 हजार रुपए तक महंगा हो सकता है।

विवो कंपनी के मुताबिक एक साल पहले 20 हजार में बिकने वाले स्मार्टफोन की कीमत अभी 26 हजार तक हो चुकी है। एक-डेढ़ साल पहले तक 40 हजार रुपए में बिकने वाले लैपटाप की कीमत 55 हजार तक पहुंच चुकी है।

मेमरी चिप की भी भारी किल्लत 16 जीबी रैम की कीमत 52 डालर से बढ़कर 240 डालर, 32जीबी का 72 डालर से बढ़कर 239 डालर, 48जीबी का 144 डालर से 690 डालर तक पहुंच गया है। इसी अनुपात में अन्य क्षमता वाले रैम की कीमतों में इजाफा हुआ है।

स्मार्टफोन व इलेक्ट्रानिक्स आइटम से जुड़ी रिसर्च कंपनी काउंटरप्वाइंट के मुताबिक एक साल पहले तक एक लाख रुपए के स्मार्टफोन में 8-9 हजार रुपए रैम की लागत होती थी, वह अब बढ़कर 30-25 हजार तक हो चुकी है। काउंटरप्वाइंट के निदेशक तरुण पाठक ने बताया कि मेमोरी चिप बनाने वाली माइक्रोन, एसकेहिन्कस,सैमसंग व सीएसएमटी अगले साल तक के लिए बुक है। 13% घटी स्मार्टफोन की बिक्री मेमोरी चिप बनाने की क्षमता बढ़ाने में राशि व समय दोनों काफी अधिक लगता है, इसलिए वे अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार एकदम से नहीं कर सकती है। काउंटरप्वाइंट के रिसर्च के मुताबिक मेमोरी चिप की वजह से पूरी दुनिया में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही है और इसका असर उनकी बिक्री पर दिख रहा है।