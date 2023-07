Hyderabad: मकान मालिक ने महिला के कमरे लगाया कैमरा, मोबाइल में देखता था वीडियो; पुलिस ने किया गिरफ्तार

हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में सैयद सलीम ने एक महीने पहले अपना कमरा युवतियों को किराए पर दिया था। जिसमें युवती का भाई भी उसके साथ ही रहता था। आरोपी ने युवतियों को दिए गए कमरे में स्पाइ कैमरा लगा दिया था कैमरे का एक्सेस अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर ले रखा था। जिसकी जानकारी युवती ने पुलिस को दी जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में हुई ये घटना।

हैदराबाद, आइएएनएस। हैदराबाद में एक मकान मालिक की घिनौनी करतूत सामने आई है। उसने युवतियों को दिए कमरे में स्पाइ कैमरा लगा दिया था। कैमरे का एक्सेस अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर ले रखा था। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। जुबली हिल्स इलाके में 45 वर्षीय सैयद सलीम ने एक महीने पहले अपना कमरा युवतियों को किराए पर दिया था। युवती का भाई भी साथ ही रहता था। आरोपी ने कैमरे को कंप्यूटर और मोबाइल से जोड़ रखा था पांच मंजिला इमारत में सलीम पहले तल पर रहता था। उसने कमरा देने के कुछ दिन बाद एक मीटर बाक्स में एक डब्बे के आकार का उपकरण यह कहते हुए लगाया कि इससे वोल्टेज के उतार चढ़ाव से होने वाली दिक्कतों से बचा जा सकेगा। उसने उसमें कैमरा लगा रखा था। उसने कैमरे को अपने कंप्यूटर और मोबाइल से जोड़ रखा था। सोमवार को युवती ने देखा कि उस बाक्स से निकला तार मकान मालिक के कमरे से जुड़ा है। उसने अपने भाई की मदद से बाक्स की पड़ताल की। उसमें कैमरा लगा था। उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

