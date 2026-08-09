छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, राइस मिल की 12 फीट गहरी खुली टंकी में डूबकर मजदूर की मौत

जेएनएन, बालोद। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के विद्या विशु खुरसुनी राइस मिल में मजदूर प्रिंस कुमार शाह की 12 फीट गहरी खुली पानी की टंकी में डूबकर मौत हो गई। वह बिहार के पूर्णिया जिले (मोहनिया गांव) का रहने वाला था। घटना अर्जुंदा थाना क्षेत्र की है।

बायलर में पानी की सप्लाई के लिए बनी इस टंकी में न तो ढक्कन था, न सुरक्षा घेरा और न ही चेतावनी बोर्ड। वहां प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं थी, साथ ही सीसीटीवी कैमरे बंद होने से यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई।