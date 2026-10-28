कूनो में चीते के शावक की मौत पर केंद्र सख्त, जांच के लिए भेजी उच्चस्तरीय टीम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छर्रों से लगी चोट के कारण चीते के शावक की मौत की जांच के लिए केंद्र सरकार ने उच्चस्तरीय टीम भेजी है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जांच दल में वन महानिरीक्षक (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण), वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक और क्षेत्रीय उपनिदेशक शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि शिकारियों ने मादा चीता निर्वा के 19 माह के शावक को गोली मारकर घायल कर दिया था। मंगलवार को उसकी मौत हो गई थी। उसके शरीर में पांच छर्रे मिले थे। चीता पुनर्वास परियोजना शुरू होने के बाद चार वर्षों में इस तरह की यह पहली घटना है।