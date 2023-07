कुकी समूहों ने मणिपुर में NH-2 से हटाई नाकेबंदी, इंफाल पश्चिम में सोमवार को कर्फ्यू में रहेगी ढील

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-दो (NH2) को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि प्रदेश के दो उग्रवादी संगठनों (यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन) ने एनएच-2 पर जारी नाकेबंदी हटा ली है।

यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO) ने बयान जारी कर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शांति और सद्भाव बहाल करने का आह्वान किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से नाकेबंदी को हटाया गया। हालांकि, कुकी नागरिक समाज समूह कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (COTU) ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आंदोलन वापस नहीं लिया है।

उल्लेखनीय है कि सीओटीयू ने ही दो महीने पहले एनएच-2 को अवरुद्ध करने का एलान किया था। तीन मई को मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से एनएच-2 को कुकी संगठनों ने अवरुद्ध कर दिया था और मई के अंत में अमित शाह की यात्रा के बाद इसे अस्थायी रूप से खोल दिया गया था।

यूपीएफ और केएनओ के संयुक्त बयान में कहा गया कि यह निर्णय नागरिक समाज संगठनों, ग्राम प्रधानों और महिला नेताओं के साथ कई मौकों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अबतक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एन जॉनसन मीतेई द्वारा रविवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में झड़पें शुरू होने के बाद तीन मई को लोगों की आवाजाही पर कर्फ्यू लगाई गई थी।

Manipur | Curfew will be relaxed on 3rd July from 5 am to 6 pm in all areas of Imphal West district. pic.twitter.com/TagTGpSeGq— ANI (@ANI) July 2, 2023