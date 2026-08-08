कर्नाटक के रामनगर में डिवाइडर से टकराई KSRTC की बस, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत; 34 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के रामनगर जिले में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां बेंगलुरु-मैसूर नेशनल हाईवे 275 पर बिदादी के पास अव्वेराहल्ली में कालीकट से बेंगलुरु जा रही केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बस डिवाइडर से टकरा गई।

इस हादसे में बस चालक एचवी विजिलेश और कंडक्टर अरुण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 34 यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज बिदादी के भरत केम्पन्ना अस्पताल में चल रहा है। सुबह 6:37 की है दुर्घटना भरत केम्पन्ना हेल्थकेयर के इमरजेंसी फिजिशियन कंसल्टेंट ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 6:37 बजे हुई। KSRTCर की बस डिवाइडर से टकरा गई। घायलों को अस्पताल लाया गया। उनमें से दो को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया।

क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, "दो लोगों के सिर में चोटें आईं और उनकी सर्जरी कि जाएगी। तीन अन्य लोगों के दाहिने पैर के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हुआ है। साथ ही, कुछ लोगों के चेहरे पर चोटें आईं और बाकी लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी (मांसपेशियों या ऊतकों में चोट) हुई है।"