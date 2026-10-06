केरलम:नींद की झपकी आने से बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के बगीचे में पलटी तेज रफ्तार कार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के कोट्टायम में रविवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। पाला-थोडुपुझा रोड पर ऐनकोम्बु के पास शाम करीब 5 बजे एक लाल रंग की तेज रफ्तार एसयूवी बेकाबू होकर एक मकान में बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए अंदर जा घुसी और बगीचे में जाकर पलट गई।

गनीमत यह रही कि कार में सवार लोग मामूली चोटों के साथ सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे का मुख्य कारण ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय अचानक नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। गाड़ी में सवार लोग मुथालाकोडम के निवासी थे और कोट्टायम के मलारिक्कल से वापस लौट रहे थे। सफर के दौरान ड्राइवर का नियंत्रण हट गया और यह हादसा हो गया।