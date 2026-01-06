Video: चोरी करने के लिए घर में घुसा चोर एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंसा, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर में चोरी करने घुसा एक चोर किचन के एग्जॉस्ट फैन में बने छेद में अटक गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र की है। 3 जनवरी को सुभाष कुमार रावत अपनी पत्नी के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन करने गए थे। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने सुभाष के घर में चोरी करने का प्लान बनाया। मगर, उनका दांव काम नहीं आया।