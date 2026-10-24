केरलम: पति के लापता होने की शिकायत पर जांच करने पहुंची पुलिस, घर में मिले 2.5 करोड़ के नकली नोट

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम में एक व्यक्ति के लापता होने की जांच के दौरान पुलिस को कोल्लम में उसके घर पर नकली नोट छापने के एक ठिकाने का पता चला। वहां से पुलिस ने छपाई के उपकरण और अन्य सामान जब्त किए। इनका संबंध लगभग 2.5 करोड़ रुपये के नकली नोटों से है।

पुलिस ने सिबियन के घर की तलाशी ली और उसे हिरासत में ले लिया। यह जांच तब शुरू हुई, जब सिबियन की पत्नी टिन्सी ने 16 अक्टूबर को पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि सिबियन का कथित तौर पर आश्रमम से अपहरण किया गया था और उसके सोने के आभूषण भी छीन लिए गए थे। जानकारी मिली कि आदर्श नाम के एक व्यक्ति ने उसे किसी जगह बुलाया था। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। बाद में सिबियन खुद वापस आ गया।

पूछताछ और उसके वित्तीय लेन-देन की जांच में हवाला लेनदेन और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों का संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार रात उसके घर पर छापा मारा। वहां से पुलिस ने एक डिजिटल प्रिंटर, 500 रुपये के नोट के आकार में कटे कागजों के बंडल, नोट गिनने की मशीन और नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान जब्त किया।