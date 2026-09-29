बंगाल: विकास भवन के बाहर आईसीटी शिक्षकों का धरना जारी, 60 वर्ष तक नौकरी की मांग रहे गारंटी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नौकरी की अनिश्चितता के विरोध में आइसीटी संविदा कंप्यूटर शिक्षकों का विकास भवन के सामने सोमवार से शुरू हुआ धरना मंगलवार को भी जारी रहा। शिक्षक रातभर धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि मांगों को लेकर सरकारी अधिसूचना जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

आइसीटी ऐक्य मंच के छठे और सातवें फेज के 3,719 शिक्षक-शिक्षिकाएं एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे हैं। उनकी मौजूदा संविदा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। वर्तमान एजेंसी ने संविदा का नवीनीकरण नहीं करने की जानकारी देते हुए शिक्षकों को टर्मिनेशन लेटर भी भेजे हैं। नई एजेंसी के लिए टेंडर होने के बाद मौजूदा शिक्षकों की नौकरी जारी रहेगी या नहीं, इसे लेकर असमंजस है।