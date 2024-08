Kolkata Doctor Murder Case: जेपी नड्डा से मिलने के बाद फोर्डा ने वापस ली हड़ताल, कहा- हमारी सभी मांगें मान ली हैं

आगे माथुर ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हमें आश्वासन दिया है कि वे डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे। हमारी सभी मांगें मान ली गई हैं इसलिए फोर्डा हड़ताल वापस ले रहा है।

#WATCH | Delhi: After meeting Union Minister JP Nadda, Federation of Resident Doctors' Association President Aviral Mathur says, "We just met Union Minister JP Nadda at his residence and presented our reformulated demands and before him... He assured us that he would provide a… pic.twitter.com/Zz4Tao5DAG