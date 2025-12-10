कोलकाता में खंभे से टकराई अनियंत्रिक कार, चार लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कोलकाता। राजधानी कोलकाता में बुधवार सुबह मेयो रोड के पास एक अनियंत्रित कार ने खंभे से टकराने के बाद दो सफाई कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार दो लोगों समेत कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कार में सवार दोनों लोगों और घायल हुए दो सफाई कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया यह दुर्घटना सुबह करीब आठ बजे हुई जब विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ से आ रही कार अनियंत्रित होकर एक खंभे से टकरा गई और फिर उसने वहां काम कर रहे दो सफाई कर्मचारियों को भी टक्कर मार दी। कार में सवार दो लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए।