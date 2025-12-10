Language
    कोलकाता में खंभे से टकराई अनियंत्रिक कार, चार लोग गंभीर रूप से घायल

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    कोलकाता में एक अनियंत्रित कार खंभे से टकरा गई, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना शहर में हुई, जहां तेज गति से चल रही कार अचानक नियंत्रण ख ...और पढ़ें

    कोलकाता में खंभे से टकराई अनियंत्रिक कार। (फाइल)

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। राजधानी कोलकाता में बुधवार सुबह मेयो रोड के पास एक अनियंत्रित कार ने खंभे से टकराने के बाद दो सफाई कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार दो लोगों समेत कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कार में सवार दोनों लोगों और घायल हुए दो सफाई कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

    कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया यह दुर्घटना सुबह करीब आठ बजे हुई जब विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ से आ रही कार अनियंत्रित होकर एक खंभे से टकरा गई और फिर उसने वहां काम कर रहे दो सफाई कर्मचारियों को भी टक्कर मार दी। कार में सवार दो लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

    अधिकारी ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई या कार चालक की गलती के कारण। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। इस संबंध में हेस्टिंग्स पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।