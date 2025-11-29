कोलकाता में मुआवजे की मांग को लेकर BLO ने सीईओ दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन
कोलकाता में बीएलओ अधिकार रक्षा मंच ने सीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि एसआईआर ड्यूटी के दौरान मरने वाले बीएलओ के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। मुर्शिदाबाद में एक बीएलओ की कथित तौर पर काम के दबाव के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद यह प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय में घुसने से रोका, जिससे हंगामा हुआ।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। एक बार फिर शनिवार को बूथ स्तरीय अधिकारी(बीएलओ) के एक ग्रुप ने मुख्य चुनाव अधिकारी(सीईओ) आफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीएलओ अधिकार रक्षा मंच के सदस्य आज राज्य के सीईओ दफ्तर के निकट एकत्रित हुए।
दोपहर में मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल एसआइआर के लिए नवनियुक्त विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता और 12 निर्वाचक पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे। उसी समय प्रदर्शनकारी बीएलओ चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलना चाहते थे।
उन्होंने एसआइआर के काम के दौरान मरने वाले बीएलओ के परिवारों को आर्थिक मदद देने समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने उन्हें सीईओ दफ्तर में घुसने से रोक दिया। इस वजह से सीईओ कार्यालय के सामने काफी हो हल्ला हुआ।
मुर्शिदाबाद में BLO की मौत
शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम के बीएलओ जाकिर हुसैन की मौत होनी का बातें सामने आई थी। बीएलओ के परिवार का दावा है कि एसआइआर के काम के बोझ की वजह से वह बीमार पड़ गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। उनके बेटे इमादुल हुसैन ने दावा किया कि एसआइआर के काम के लिए बीएलओ ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से जाकिर को चिंतित थे।
काम के ज्यादा दबाव की वजह से वह बीमार भी पड़ गए थे। उनके परिवार के लोग भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे। बैठके बाद जब पर्यवेक्षक बाहर निकले तो मृतक के परिवार और बीएलओ अधिकार रक्षा मंच के सदस्यों ने उनका घेराव कर लिया। उन्होंने सीईओ की कार का भी घेराव किया। कई लोग तो उनकी कार के सामने लेट भी गए। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।