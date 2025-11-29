कोलकाता में मुआवजे की मांग को लेकर BLO ने सीईओ दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। एक बार फिर शनिवार को बूथ स्तरीय अधिकारी(बीएलओ) के एक ग्रुप ने मुख्य चुनाव अधिकारी(सीईओ) आफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीएलओ अधिकार रक्षा मंच के सदस्य आज राज्य के सीईओ दफ्तर के निकट एकत्रित हुए।

दोपहर में मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल एसआइआर के लिए नवनियुक्त विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता और 12 निर्वाचक पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे। उसी समय प्रदर्शनकारी बीएलओ चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलना चाहते थे। उन्होंने एसआइआर के काम के दौरान मरने वाले बीएलओ के परिवारों को आर्थिक मदद देने समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने उन्हें सीईओ दफ्तर में घुसने से रोक दिया। इस वजह से सीईओ कार्यालय के सामने काफी हो हल्ला हुआ।

मुर्शिदाबाद में BLO की मौत शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम के बीएलओ जाकिर हुसैन की मौत होनी का बातें सामने आई थी। बीएलओ के परिवार का दावा है कि एसआइआर के काम के बोझ की वजह से वह बीमार पड़ गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। उनके बेटे इमादुल हुसैन ने दावा किया कि एसआइआर के काम के लिए बीएलओ ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से जाकिर को चिंतित थे।