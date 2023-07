Parliament Monsoon Session 2023: क्या आप जानते हैं संसद का कब हुआ था गठन? जानिए हर सवाल का जवाब

Parliament Monsoon Session 2023 संसद के मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। भारत में 26 जनवरी 1950 को संसद का गठन हुआ था। इसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष अपने समय के अनुसार संसद के तीनों सत्र बुलाए जाते हैं। संसद के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं।

Parliament Monsoon Session 2023: संसद के मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। भारत में 26 जनवरी 1950 को संसद का गठन हुआ था। इसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। यहां हम आपको संसद से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे।