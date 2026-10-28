मणिपुर में केएनएफ- एमसी का सदस्य गिरफ्तार, विदेशी हथियार, मादक पदार्थ बरामद

पीटीआई, चूड़चंदपुर। मणिपुर के चूड़चंदपुर जिले में प्रतिबंधित कुकी नेशनल फ्रंट- एमसी (केएनएफ- एमसी) के सदस्य को विदेश में बने हथियारों और मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि चूड़चंदपुर जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 129वीं बटालियन और असम राइफल्स की पांचवीं बटालियन की संयुक्त टीम ने सोमवार रात किंगकिन गांव में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया था।

अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने संदिग्ध सफेद बोलेरो गाड़ी को रोका और उसकी तलाशी ली। इस दौरान हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए गए तथा डी ल्हांगजोल गांव के निवासी लेटखोथांग खोंगसाई को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह केएनएफ (एमसी) का सदस्य है।