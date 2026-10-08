पसीने में भीगे थे नाना पाटेकर, रात 2:30 बजे दोस्त को मैसेज किया था- अच्छा नहीं लग रहा...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के जाने-माने और दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह निधन हो गया है। नाना ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। गोवा स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से उनका यह अचानक निधन हुआ।

इसी बीच नाना पाटेकर के निधन को लेकर मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर साल्कर का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे नाना की जब तबीयत बिगड़ी तो वो पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे और फिर उन्होंने क्या किया?

नाना ने अपने दोस्त को भेजा मैसेज.. डॉक्टर ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे नाना पाटेकर ने अपने एक दोस्त को मैसेज भेजा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा...तबीयत ठीक नहीं है। चूंकि रात का वक्त था, इसलिए उनके दोस्त ने वह मैसेज तुरंत नहीं देखा और बाद में उन्हें फोन किया।