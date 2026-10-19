'भारत विरोधी ताकतें कभी देश को नहीं तोड़ सकतीं', लंदन में कांग्रेस और पाकिस्तान के झंडे एक साथ दिखने पर भड़के किरेन रिजिजू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन में हाल ही में हुए एक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर के झंडे देखे जाने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि भारत विरोधी ताकतें कभी भी भारत को नहीं तोड़ सकतीं और देश कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। यह विवाद शनिवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर हुए उस प्रदर्शन के बाद उपजा, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन-विरोध में लोग जुटे थे। दरअसल, भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन आईएनडीआई और विपक्ष द्वारा लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी का असर विदेशों में भी देखने को मिला, जहां लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर एक तरफ जहां कांग्रेस समर्थित समूहों ने विरोध जताया, वहीं प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन में जोरदार जवाबी प्रदर्शन किया।

दूसरी ओर, नई दिल्ली में भी शुक्रवार को स्थिति तनावपूर्ण रही। कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क के बाहर लहरा दो तिरंगा रैली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया।