'लोकसभा की 543 सीटें 25 साल के लिए हों फ्रीज, 2029 में इन्हीं पर लागू हो महिला आरक्षण', खरगे ने PM मोदी को लिखा पत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार की ओर से परिसीमन बिल दुबारा लाने को लेकर शुरू हुई सियासी हलचल के बीच कांग्रेस ने एक बार दो लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाने की अपनी मांग दोहरायी है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन पर सरकार के प्रस्ताव को राजनीतिक दलों से साझा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की फिर से मांग की है।

साथ ही संसद की वर्तमान संख्या में ही 2029 के चुनाव से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पैरोकारी करते हुए साफ कहा है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 साल तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

परिसीमन बिल पारित कराने के लिए संसद की विशेष बैठकें बुलाए जाने का विकल्प खुला होने के संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजिजू के बुधवार को दिए संकेतों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरूवार को प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा जिसमें रीजिजू के बयान का हवाला भी दिया गया है।

मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने के दो हफ्ते बाद भी संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को देखते हुए भी राजनीतिक गलियारों में परिसीमन के लिए संसद की विशेष बैठकें बुलाए जाने की चर्चाएं गरम है। मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के संभावित कदमों को भांपते हुए गुरूवार को पीएम को लिखे पत्र में सरकार के परिसीमन प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों व राज्यों को पर्याप्त समय देने की मांग की। खरगे ने 16 जुलाई को पीएम को भेजे अपने पत्र में परिसीमन सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपनी मांग का जिक्र करते हुए कहा कि इस अनुरोध को इसलिए दोहरा रहे क्योंकि संसदीय कार्यमंत्री ने बुधवार रात एक इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से कहा है कि संसद का ऐसा विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शायद इसी वजह से मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया जा रहा है। परिसीमन पर पार्टी की नीति स्पष्ट करते हुए खरगे ने कहा कि कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 साल तक बनाए रखा जाए और 2029 के लोकसभा चुनावों से इसी संख्या के तहत महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए।