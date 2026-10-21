मणिपुर हिंसा पर मल्लिकार्जुन खरगे का केंद्र पर हमला, पूछा- कहां गई शांति की पहल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि रणनीतिक रूप से अहम इस सीमावर्ती राज्य में पिछले तीन साल से जिस तरह से खून-खराबा हो रहा है, वह कानून-व्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भाजपा की नाकामी का एक गंभीर सबूत है।

उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल भी किए और पूछा कि पीस कमेटी और जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ। 2023 से हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत मणिपुर में हाल की हिंसा में चार नागरिकों की मौत की निंदा करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 24 हजार से अधिक लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल है।