'सरकार की नीतियां युवाओं को ले जा रही अंधी गली, जेन-जी का विरोध प्रदर्शन देशद्रोह नहीं', खरगे का बड़ा बयान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आजादी का असली मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और डर से भी आजादी है। जेन-जी छात्रों के आंदोलन तथा विरोध प्रदर्शन का पूरा समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी असहमति और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेगी।

सरकार पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि युवा भारतीयों के सपनों को "कुचला" जा रहा है और सरकारी नीतियों ने उन्हें "अंधी गली" में धकेल दिया है जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी- राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रा दिवस के मौके पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है।

यह जिम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की और उन्हें गर्व है कि देशवासी खासकर युवा इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं।

कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के प्रांगण में पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ''जेन-जी'' का अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है।

मोहब्बत की दुकान देश की समृद्धि के लिए जरूरी- खरगे उन्होंने सरकार पर बुनियादी मुद्दों पर विरोध करने वालों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की "मोहब्बत की दुकान" को देश की समृद्धि और शांति के लिए जरूरी बताया।

अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर खरगे ने कहा कि भक्तों द्वारा दिए गए दान और सोने-चांदी के चढ़ावे की चोरी करने वालों की पहचान कर जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही चोरी हुआ सोना और चांदी जल्द से जल्द बरामद कर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

संसद के मानसून सत्र के गतिरोध को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष का सामना करने से परहेज किया। कांग्रेस पर कीचड़ उछाले जाने का जवाब देते हुए खरगे ने कहा कि देश के निर्माण और विकास में लगभग 90 प्रतिशत योगदान कांग्रेस का ही है।

कांग्रेस की सरकारों ने आधुनिक भारत की नींव रखी- खरगे कांग्रेस की सरकारों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं, आईआईटी, आईआईएम, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और बड़े बुनियादी ढांचे तथा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को है।

हरित और श्वेत क्रांति की नींव मजबूत करने का श्रेय लाल बहादुर शास्त्री को तो भारत की सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने और बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने और गरीबों के लिए कार्यक्रम लागू करने का श्रेय इंदिरा गांधी को है।

खरगे ने कहा कि राजीव गांधी ने पूर्वोत्तर और पंजाब में शांति के प्रयास शुरू किए, आईटी क्रांति की नींव रखी, रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दिया और मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की।

वैश्वीकरण के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को दिया तो मनमोहन सिंह को मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जैसी पहलों के जरिए आर्थिक विकास को मानवीय चेहरा देने का श्रेय दिया।

मौजूदा सरकार केवल नाम बदल रही है- खरगे साथ ही आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार केवल नाम बदलकर पिछली सरकारों की उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। जबकि हमने लोगों की आर्थिक स्थिति बदलने की कोशिश की न कि सिर्फ नाम बदलने की।