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    'पीएम मोदी को सदन में आकर चढ़ावा चोरी पर जवाब देना चाहिए,' मल्लिकार्जुन खरगे ने बोला हमला

    By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 03:35 PM (GMT+05:30)

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर से जुड़े दान के गबन और कीमती सामानों के गायब होने के आरोपों पर संसद में ज ...और पढ़ें

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे(फोटो: पीटीआई)

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे(फोटो: पीटीआई)

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान के गबन और कीमती सामानों के गायब होने के आरोपों पर संसद में जवाब दें।

    खरगे ने कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा है और प्रधानमंत्री को मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

    प्रधानमंत्री ने की ट्रस्ट की नियुक्ति: खरगे

    रुद्रपुर में बोलते हुए, खरगे ने कहा कि विपक्ष उन लोगों की ओर से इस मुद्दे को उठा रहा है जिनकी मंदिर और भगवान राम में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि हम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर के अंदर से संपत्तियों की चोरी का मुद्दा उठाया, उन केयरटेकरों की नियुक्ति किसने की? हमारे प्रधानमंत्री ने की।

    इसका उद्घाटन किसने किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने की। राम मंदिर पर झंडा किसने फहराया? उन्होंने फहराया। ट्रस्ट के सदस्यों को किसने चुना? उन्होंने चुना। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि चूंकि उन्होंने सब कुछ प्रबंधित किया है, इसलिए वह सदन में आएं और जवाब दें।

    सोने की ईंटें और रामचरितमानस समेत कई संपत्तियों पर सवाल

    खरगे ने आरोप लगाया कि मंदिर के अंदर रखे गए आभूषण, सोना, चांदी, नकदी और अन्य कीमती सामान सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने सोने की ईंटों और सोने की रामचरितमानस पुस्तक से जुड़े आरोपों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया।

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    कांग्रेस अध्यक्ष ने मंदिर के मामलों के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट की संरचना और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इन आरोपों पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और भगवान राम में आस्था रखने वाले भक्त इन आरोपों से व्यथित हैं और इस मुद्दे ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

    यह भी कहा गया कि लोग उम्मीद करते हैं कि विपक्षी दल इस मामले को संसद में उठाएं और कांग्रेस ने उनकी ओर से इस मुद्दे को उठाया है।

    मामले की जांच कर रही है एसआईटी

    दान के गबन और संपत्तियों से जुड़े इन आरोपों की पहले से ही जांच चल रही है। 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अयोध्या में राम मंदिर में किए गए दान के कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. के नेतृत्व में एक नई विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

    अब तक इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांचकर्ता अतिरिक्त संपत्तियों और कथित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मनी ट्रेल का पता लगा रहे हैं।

    संसद में सपा का प्रदर्शन

    इससे पहले, कई समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी संसद परिसर में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था और "चंदा चोर, गद्दी छोड़" के नारे वाली तख्तियां प्रदर्शित की थीं।

    इन आरोपों का संबंध राम मंदिर से जुड़े दान और अन्य कीमती सामानों के प्रबंधन से है, और वित्तीय अनियमितताओं की सीमा स्थापित करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

    एफसीआरए संशोधन बिल का भी होगा विरोध

    उत्तराखंड के अपने दौरे के दौरान, खरगे ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हम एफसीआरए से जुड़े कदम का विरोध करेंगे। हम कल फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद रणनीति के बारे में फैसला लेंगे।

    यह विधेयक मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विदेशी योगदान के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, लेकिन कई विपक्षी दलों ने इन प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया है।

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