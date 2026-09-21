केरलम में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 6 लोगों की मौत, कई पर्यटक लापता
केरलम के इडुक्की जिले में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से छह लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई पर्यटक और स्थानीय लोग लापता बताए जा रहे हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरलम के इडुक्की जिले के वट्टावाड़ा स्थित कोट्टाकंबूर में रविवार को हुए भयानक भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में कम से कम छह लोगों की जान चली गई, जबकि पर्यटकों सहित कई अन्य लोगों के बह जाने और लापता होने की आशंका है।
दरअसल, रविवार (छुट्टी) का दिन होने के कारण नदी किनारे कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ मौजूद थी। इसी दौरानकोट्टाप्पुझा के पूकट्टुमपदम स्थित टीके कॉलोनी में अचानक बाढ़ आ गई। इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई।
7 लोगों के बह जाने की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पर्यटकों और एक स्थानीय महिला सहित लगभग सात लोगों के बह जाने की आशंका है। इससे पहले, पोट्टिक्कल्लू के मुत्तिककुंड में नदी से लगभग 50 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य लापता लोगों की तलाश जारी थी।
तलाशी अभियान जारी
खबरों के मुताबिक, चोक्कड़ के चार लोग आंगनवाड़ी के पास चट्टानों और पेड़ों पर फंसे हुए थे। अचानक आई बाढ़ में और भी लोगों के लापता होने की आशंका के मद्देनजर तलाशी अभियान जारी है। बचावकर्मी और स्थानीय निवासी मिलकर खोज में लगे हुए हैं।
पानी का स्तर अचानक बढ़ जाने के बाद, नदी के बीच में फंसे लगभग 27 लोगों को स्थानीय निवासियों और मुहम्मद सुहैल उपचार सहायता समिति के सदस्यों द्वारा बचाया गया। हालांकि, कई लोग लंबे समय तक अलग-अलग स्थानों पर फंसे रहे क्योंकि वे सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में असमर्थ थे।
पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मियों, स्वयंसेवकों और स्थानीय निवासियों ने नदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी रखा। अचानक आई बाढ़ में बह जाने की आशंका वाले लोगों की तलाश के लिए भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा था।
इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत तिरुवनंतपुरम और इडुक्की सहित सात जिलों को रविवार के लिए येलो अलर्ट के दायरे में रखा गया है। अगले 24 घंटों में 115.5 मिमी तक की अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इडुक्की और कोट्टायम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सीएम ने दिया हर घंटे जायजा लेने का निर्देश
राज्य में हो रही भारी बारिश को देखते हुए, मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने निर्देश दिया है कि हालात का हर घंटे जायजा लिया जाए। इस निर्देश के बाद, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कमिश्नर विग्नेश्वरी (IAS) ने हालात की समीक्षा के लिए इडुक्की और कोट्टायम के जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की।
इडुक्की और कोट्टायम जिलों में मौसम के हालात को लेकर SMS अलर्ट जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे हालात का जायजा लें और जरूरी कदम उठाएं, जिसमें जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना भी शामिल है।
खबर है कि निलंबूर के अमराम्बलम इलाके की टी.के. कॉलोनी में पांच लोग बह गए हैं। मुख्यमंत्री ने उस इलाके में आपदा प्रबंधन बल की एक स्पेशल टीम तैनात करने का तत्काल निर्देश दिया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)