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केरलम की सरकारी बस में मधुमक्खियों का हमला, 17 लोग घायल

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 22 Sep 2026 03:18 AM (IST)

केरलम के पठानमथिट्टा जिले में गावी के पास एक चलती केएसआरटीसी बस में मधुमक्खियों का छत्ता गिरने से 17 यात्री और स्टाफ घायल हो गए।

सरकारी बस पर मधुमक्खियों का हमला (प्रतीकात्मक फोटो)

सरकारी बस पर मधुमक्खियों का हमला (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. केएसआरटीसी बस पर मधुमक्खियों का छत्ता गिरने से हमला।

  2. पठानमथिट्टा के गावी के पास जंगल में हुई घटना।

  3. बस में सवार 17 यात्री और स्टाफ घायल हुए।

पीटीआई, पठानमथिट्टा। केरलम में पठानमथिट्टा जिले के गावी के पास एक जंगल के हिस्से में चलती केएसआरटीसी बस में मधुमक्खियों का एक छत्ता गिरने से 17 लोग घायल हो गए, जिनमें यात्री और बस का स्टाफ शामिल हैं।

यह घटना सोमवार को कोझिक्कनम में हुई, जब बस इडुक्की जिले के कुमिली की ओर जा रही थी। केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के एक अधिकारी के अनुसार, बस ने सुबह पठानमथिट्टा से गावी के माध्यम से कुमिली के लिए अपनी नियमित सेवा के तहत प्रस्थान किया था। बस में 55 यात्री और स्टाफ मौजूद थे।

बस के चालक दल ने बताया कि जैसे ही बस जंगल के हिस्से से गुजरी, एक पेड़ पर स्थित मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया और बस में गिर गया, जिसके बाद मधुमक्खियों ने यात्रियों और स्टाफ को डंक मारना शुरू कर दिया।

बस के कर्मचारियों ने एक वीडियो संदेश में कहा,"पूरी बस मधुमक्खियों से भर गई थी और लगभग सभी यात्रियों को डंक मारा।" चालक ने बस को रोका और यात्रियों को वाहन से बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया।