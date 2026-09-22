केरलम की सरकारी बस में मधुमक्खियों का हमला, 17 लोग घायल

पीटीआई, पठानमथिट्टा। केरलम में पठानमथिट्टा जिले के गावी के पास एक जंगल के हिस्से में चलती केएसआरटीसी बस में मधुमक्खियों का एक छत्ता गिरने से 17 लोग घायल हो गए, जिनमें यात्री और बस का स्टाफ शामिल हैं।

यह घटना सोमवार को कोझिक्कनम में हुई, जब बस इडुक्की जिले के कुमिली की ओर जा रही थी। केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के एक अधिकारी के अनुसार, बस ने सुबह पठानमथिट्टा से गावी के माध्यम से कुमिली के लिए अपनी नियमित सेवा के तहत प्रस्थान किया था। बस में 55 यात्री और स्टाफ मौजूद थे।

बस के चालक दल ने बताया कि जैसे ही बस जंगल के हिस्से से गुजरी, एक पेड़ पर स्थित मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया और बस में गिर गया, जिसके बाद मधुमक्खियों ने यात्रियों और स्टाफ को डंक मारना शुरू कर दिया।