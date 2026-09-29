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केरलम: युवा कांग्रेस के विरोध का भाजयुमो ने दिया जवाब, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के काफिले पर काले झंडे दिखाए

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 29 Sep 2026 04:00 AM (IST)

भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कन्नूर और कोझीकोड में केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और मंत्री रमेश चेनिथला के काफिलों पर काले झंडे लहराकर विरोध प्रदर्शन किया।

केरलम में सीएम और मंत्री के काफिले को दिखाए काले झंडे

केरलम में सीएम और मंत्री के काफिले को दिखाए काले झंडे

HighLights

  1. भाजयुमो ने केरलम के मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने का प्रयास किया।

  2. मंत्री रमेश चेनिथला के काफिले पर भी काले झंडे दिखाए गए।

  3. यह युवा कांग्रेस द्वारा अमित शाह के विरोध का जवाब था।

डिजिटल डेस्क, कन्नूर। भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कन्नूर और कोझीकोड में केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और मंत्री रमेश चेनिथला के काफिलों पर काले झंडे लहराए। यह विरोध पिछले सप्ताह युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोल्लम जिले की यात्रा के दौरान किए गए समान प्रदर्शन के जवाब में किया गया।

पुलिस ने बताया कि भाजयुमो के कार्यकर्ताओं का एक समूह सड़क के किनारे इकट्ठा हुआ और मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने और काले झंडे लहराने का प्रयास किया जब वह मट्टानूर से गुजर रहे थे।

हालांकि, पुलिस ने विरोध की आशंका के चलते क्षेत्र में मौजूद रहकर प्रदर्शनकारियों को काफिले को रोकने से रोक दिया।

महिला पुलिस की अनुपस्थिति में पुरुष पुलिस अधिकारियों को महिला भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सतीशन के काफिले पर काले झंडे लहराने के समान प्रयास कन्नूर में भी हुए।

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बीच, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोझीकोड में मंत्री रमेश चेनिथला के काफिले पर भी काले झंडे लहराए। पुलिस ने एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)