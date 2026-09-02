केरलम: कार की सीट के नीचे सीक्रेट कैबिन में छिपाकर ले जा रहे थे 1.44 करोड़ रुपये, 3 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम-कर्नाटक बॉर्डर के पास गाड़ियों की रूटीन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने ड्राइवर की सीट के नीचे बने एक गुप्त खाने में छिपाकर रखा गया 1.44 करोड़ रुपये का कैश बरामद किया है।

थिरुनेल्ली पुलिस और जिला एंटी-नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स (DANSAF) की टीम ने कर्नाटक की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रोका और उसमें से कैश जब्त किया। यह कार्रवाई थोल्पेट्टी में हुई। गाड़ी से मिला 1.44 करोड़ रुपये कैश पुलिस केरलम-कर्नाटक बॉर्डर पर रूटीन चेकिंग कर रही थी। वहीं से गुजर रही एक गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेने पर पुलिस को ड्राइवर की सीट के नीचे खास तौर पर बनाए गए एक खाने में छिपाकर रखे गए कैश के बंडल मिले।

पुलिस ने बताया कि कुल बरामद रकम 1,44,50,000 रुपये थी। गाड़ी में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनकी पहचान कोझिकोड के वडकारा में नडाक्कावु स्ट्रीट के रहने वाले 20 साल के प्रभु राज, कन्नूर के पानूर के रहने वाले 23 साल के स्वप्निल और महाराष्ट्र के रहने वाले 26 साल के राहुल के तौर पर की है।