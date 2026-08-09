'केरलम में पूरा नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम्', केरलम के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने रविवार को कहा कि केरलम में 'वंदे मातरम्' पूरा नहीं गाया जाएगा। राज्य में हमेशा की तरह राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती दो छंद गाए जाएंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों में पहले भी सिर्फ शुरुआती दो छंद ही गाए जाते थे और यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी।

इस बीच, कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्निथन ने कहा, हम इस जीवन में वंदे मातरम् का पूरा गायन स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, नरेन्द्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी दें, तब भी वंदे मातरम् को पूरा नहीं गाया जाएगा।

इसे उसी तरीके से गाया जाएगा जैसे अब तक गाया गया है। उन्निथन ने आरोप लगाया कि लोक भवन निम्न स्तर की राजनीति का केंद्र बन गए हैं। राज्यपाल लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि छह अगस्त को केरलम के मुख्य सचिव बिश्वनाथ सिन्हा के पत्र में कहा गया था कि 2022 में शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ की स्मृति में सभी समारोहों में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन होगा।

मुरलीधरन ने कहा कि मुख्य सचिव केंद्र सरकार के निर्देशों के संबंध में सर्कुलर जारी करते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन केरलम इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम सभी राज्य सरकार के कार्यक्रमों में वही पुराना प्रोटोकॉल अपनाएंगे। केवल पहले दो छंद गाए जाएंगे।

खबरें और भी







राष्ट्रीय गीत का पूरा गायन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुआ था क्योंकि यह राज्यपाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। राज्यों में केंद्रीय सरकार का प्रोटोकॉल उन कार्यक्रमों में अपनाया जाता है जिनमें राज्यपाल उपस्थित होते हैं। केरलम सरकार के किसी भी कार्यक्रम में केंद्र सरकार का प्रोटोकाल नहीं अपनाया जाएगा।