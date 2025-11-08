केरल में काला जादू के नाम पर गंदा खेल, महिला को शराब और बीड़ी पीने पर किया मजबूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कोट्टायम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। काले जादू के नामपर एक कम उम्र लड़की को नशा करने के लिए मजबूर किया गया। उसे शराब और बीड़ी पिलाई, फिर घंटों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

पीड़ित महिला के पिता और ससुराल के लोग काला जादू करने वाले एक तांत्रिक को घर पर लेकर आए थे। उन्हें शक था कि महिला के शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा है। ऐसे में भूत झाड़ने का हवाला देते हुए महिला को घंटों तंग किया गया।

3 आरोपी को किया गिरफ्तार केरल पुलिस के अनुसार, इस घटना के बाद महिला की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए मामले की जांच करवाने की मांग की है। तांत्रिक की पहचान 54 वर्षीय शिवदास के रूप में हुई है। वहीं, महिला के 26 वर्षीय पति अखिल दास और 54 वर्षीय ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।