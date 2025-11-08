Language
    केरल में काला जादू के नाम पर गंदा खेल, महिला को शराब और बीड़ी पीने पर किया मजबूर

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    Kerala Black Magic: केरल के कोट्टायम में काले जादू के नाम पर एक युवती को शराब और बीड़ी पिलाकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके पिता, ससुराल वाले और एक तांत्रिक ने आत्मा भगाने के बहाने यह सब किया, जिससे पीड़िता की मानसिक हालत बिगड़ गई। पुलिस ने तांत्रिक, पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सास फरार है।  

    केरल में काला जादू का खुलासा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कोट्टायम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। काले जादू के नामपर एक कम उम्र लड़की को नशा करने के लिए मजबूर किया गया। उसे शराब और बीड़ी पिलाई, फिर घंटों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

    पीड़ित महिला के पिता और ससुराल के लोग काला जादू करने वाले एक तांत्रिक को घर पर लेकर आए थे। उन्हें शक था कि महिला के शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा है। ऐसे में भूत झाड़ने का हवाला देते हुए महिला को घंटों तंग किया गया।

    3 आरोपी को किया गिरफ्तार

    केरल पुलिस के अनुसार, इस घटना के बाद महिला की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए मामले की जांच करवाने की मांग की है। तांत्रिक की पहचान 54 वर्षीय शिवदास के रूप में हुई है। वहीं, महिला के 26 वर्षीय पति अखिल दास और 54 वर्षीय ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अखिल की मां ने तांत्रिक को घर में बुलाया था। पिछले हफ्ते दिन में लगभग 11 बजे झाड़ फूंक शुरू हुई और देर रात तक चली। इस दौरान महिला बेहोश हो गई थी।

    पीड़िता का कहना है-

    तंत्र-मंत्र के दौरान उसे शराब पिलाई गई और जबरन बीड़ी पीने के लिए भी मजबूर किया गया। इसके अलावा महिला को राख का सेवन करवाया गया और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस दौरान पीड़िता के शरीर पर जलाने के भी कई निशान मौजूद हैं।

    पीड़िता की सास फरार

    तांत्रिक को मुख्य आरोपी के रूप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद वो गायब हो गया था। पुलिस ने उसे मुथूर से ढूंढ निकाला। वहीं, पीड़िता की सास अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)