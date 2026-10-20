केरलम में शोरनूर-ओट्टाप्पलम मार्ग पर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, हिरासत में संदिग्ध

डिजिटल डेस्क, पलक्कड़। केरलम के शोरनूर-ओट्टापलम रूट पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का एक स्लैब और कुछ अन्य चीजें मिलीं। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सुबह करीब 9:35 बजे मन्ननूर के पास ट्रैक पर कंक्रीट का एक भारी स्लैब मिला, जिसे तुरंत हटा दिया गया।

सुबह 10:07 बजे, ट्रेन नंबर 16607 के लोको पायलट ने शोरनूर के पास इसके होने की सूचना दी। रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और पलक्कड़ के सहायक सुरक्षा आयुक्त भी घटनास्थल पर गए। रेलवे इंजीनियरिंग अधिकारियों ने ट्रैक का निरीक्षण किया और सुबह 10:30 बजे इसे ट्रेनों के परिचालन के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं की वजह से किसी भी ट्रेन को रोकना नहीं पड़ा। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में उत्तर भारत के एक राज्य के रहने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। शक है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन ट्रैक पर ये चीजें रखने में उसकी भूमिका अभी तक साबित नहीं हुई है।