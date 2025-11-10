तमिलनाडु से केरल और कर्नाटक नहीं जाएंगी बसें, क्या है वजह?
केरल में लक्जरी बस ओनर्स एसोसिएशन ने कर्नाटक और तमिलनाडु जाने वाली सभी बस सेवाएं आज शाम 6 बजे से बंद करने का फैसला किया है। एसोसिएशन का कहना है कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कर के नाम पर बसों से मोटी रकम वसूल रहे हैं और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) बसों को भी जब्त कर रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में लक्जरी बस ओनर्स एसोसिएशन ने कर्नाटक और तमिलनाडु जाने वाली सभी बस सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। यह आदेश आज शाम 6 बजे से लागू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष एजे रिजास के अनुसार, इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कर के नामपर बसों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) बसों को भी जब्त कर लिया है।
क्या है वजह?
प्रधान सचिव मनीष शशिधरन के अनुसार, केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी हुए AITP के बावजूद टूरिस्ट बसों को निशाना बनाया जा रहा है। केरल से जाने वाली टूरिस्ट बसों को तमिलनाडु और कर्नाटक में रोककर टैक्स वसूला जा रहा है।
एसोसिएशन के अनुसार,
पिछले 1 साल से तमिलनाडु केरल में रजिस्टर्ड वाहनों से काफी टैक्स ले रहे हैं। इससे न सिर्फ बस चालकों बल्कि यात्रियों को भी परेशानी होती है। केरल सरकार भी बेहद नरमी से पेश आ रही है, जिससे यह मामला हल हो सके। मगर, अब वित्तीय घाटे और बस सीज होने के डर से कई लोग केरल की सीमा लांघने से कतराते नजर आ रहे हैं।
परिवहन मंत्री को लिखा पत्र
एसोसिएशन ने साफ किया है कि उन्होंने जानबूझकर धरना प्रदर्शन नहीं रोका है, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वाहन, ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा एसोसिएशन ने केरल के परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार को भी पत्र लिखते हुए मामले की शिकायत की है।
