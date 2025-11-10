तमिलनाडु से केरल और कर्नाटक नहीं जाएंगी बसें, क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में लक्जरी बस ओनर्स एसोसिएशन ने कर्नाटक और तमिलनाडु जाने वाली सभी बस सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। यह आदेश आज शाम 6 बजे से लागू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष एजे रिजास के अनुसार, इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कर के नामपर बसों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) बसों को भी जब्त कर लिया है।

क्या है वजह? प्रधान सचिव मनीष शशिधरन के अनुसार, केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी हुए AITP के बावजूद टूरिस्ट बसों को निशाना बनाया जा रहा है। केरल से जाने वाली टूरिस्ट बसों को तमिलनाडु और कर्नाटक में रोककर टैक्स वसूला जा रहा है।