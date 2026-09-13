केरलम के ब्रेन डेड सैनिक के अंगों से सात लोगों को मिली नई जिंदगी, सीएम सतीशन ने जताई संवेदना
केरलम में एक ब्रेन डेड सैनिक राहुल राजीव के अंगों के दान से सात लोगों को नया जीवन मिला है। ...और पढ़ें
HighLights
ब्रेन डेड सैनिक राहुल राजीव के अंगों से सात लोगों को जीवन मिला।
मुख्यमंत्री सतीशन ने सैनिक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
केरलम पुलिस ने अंग प्रत्यारोपण हेतु ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा दी।
पीटीआई, तिरुवनंतपुरम। केरलम में एक ब्रेन डेड सैनिक के अंगों से सात लोगों को नई जिंदगी मिली है। इसे लेकर मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने शनिवार को कोल्लम के 30 वर्षीय सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
सतीशन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में देश की सेवा कर चुके सैनिक राहुल राजीव के अंगों को उनकी मृत्यु के बाद केरल राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (के-सोट्टो) के माध्यम से दान कर दिया गया।
उन्होंने अंगों के प्रत्यारोपण के लिए समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के लिए तिरुअनंतपुरम से तिरुवल्ला तक ग्रीन कारिडोर की त्वरित सुविधा प्रदान करने के लिए केरलम पुलिस की भी प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "राहुल की करुणा की विरासत केरलम को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।"
के-सोट्टो केरलम में मानव अंग और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण गतिविधियों के विनियमन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च संगठन है।