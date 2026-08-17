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केरलम: विवाद बढ़ने के बाद स्कूल चेयरमैन ने मांगी माफी, छात्रों को कहा था- पाकिस्तान चले जाओ

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 01:09 PM (IST)

केरलम के त्रिशूर में एक निजी स्कूल के चेयरमैन राजू डेविस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने वाले छात्रों को 'पाकिस्तान चले जाओ' कहने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

राजू डेविस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन राजू डेविस(फोटो: सोशल मीडिया)

राजू डेविस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन राजू डेविस(फोटो: सोशल मीडिया)

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डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के त्रिशूर में एक निजी स्कूल के चेयरमैन के पाकिस्तान भेज देने वाले बयान पर मचे भारी बवाल के बाद अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने वाले छात्रों के खिलाफ दिए गए इस विवादित बयान पर लोगों के आपत्ति के बाद चेयरमैन को बैकफुट पर आना पड़ा। कई लोगों ने आपत्ति जताई थी कि छात्रों को समझाने के लिए वे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे।

त्रिशूर जिले के माला कस्बे में स्थित राजू डेविस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन राजू डेविस ने अपनी सफाई में कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें इसका खेद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी भी किसी का अपमान करना नहीं था। डेविस ने कहा कि वह केवल इतना चाहते थे कि सभी लोग एकजुट होकर आगे बढ़ें।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब राजू डेविस द्वारा अभिभावकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल, स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों से स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कहा था। लेकिन कुछ छात्र अपने व्यक्तिगत कारणों और अन्य जरूरी कार्यों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने संदेश में डेविस ने समारोह से दूर रहने वाले छात्रों को राष्ट्र-विरोधी करार दिया और कहा कि जो छात्र घर पर रुके हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि जिन छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है, उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वंदे मातरम न गाने पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन

इसी बीच, राज्य में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम न गाए जाने के विरोध में भाजपा की युवा इकाई युवा मोर्चा ने रविवार को केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के पुतले फूंके।

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले भाजपा के प्रदेश महासचिव एस. सुरेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी के दबाव में आकर पाकिस्तान के संस्थापक के जैसा ही रुख अपना रहे हैं।

गौरतलब है कि केरलम सरकार ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित अपने आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत को पूरी तरह से हटा दिया था।

कांग्रेस शासित कुछ अन्य राज्यों के विपरीत केरलम सरकार ने अपने मुख्य राज्य-स्तरीय समारोह में इस गीत के गायन को पूरी तरह से छोड़ने का विकल्प चुना था, जिन्होंने गीत के छह-छंदों वाले पूर्ण संस्करण को लागू किया है।

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