केरलम: विवाद बढ़ने के बाद स्कूल चेयरमैन ने मांगी माफी, छात्रों को कहा था- पाकिस्तान चले जाओ

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के त्रिशूर में एक निजी स्कूल के चेयरमैन के पाकिस्तान भेज देने वाले बयान पर मचे भारी बवाल के बाद अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने वाले छात्रों के खिलाफ दिए गए इस विवादित बयान पर लोगों के आपत्ति के बाद चेयरमैन को बैकफुट पर आना पड़ा। कई लोगों ने आपत्ति जताई थी कि छात्रों को समझाने के लिए वे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे।

त्रिशूर जिले के माला कस्बे में स्थित राजू डेविस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन राजू डेविस ने अपनी सफाई में कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें इसका खेद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी भी किसी का अपमान करना नहीं था। डेविस ने कहा कि वह केवल इतना चाहते थे कि सभी लोग एकजुट होकर आगे बढ़ें।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद? यह विवाद तब शुरू हुआ जब राजू डेविस द्वारा अभिभावकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल, स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों से स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कहा था। लेकिन कुछ छात्र अपने व्यक्तिगत कारणों और अन्य जरूरी कार्यों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने संदेश में डेविस ने समारोह से दूर रहने वाले छात्रों को राष्ट्र-विरोधी करार दिया और कहा कि जो छात्र घर पर रुके हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि जिन छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है, उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।