Kerala Rain: भारी बारिश के बाद केरल के चार जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज बंद, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Kerala Rain केरल में हो रही भारी बारिश (Heavy Monsoon Rains) को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने वायनाड कोझिकोड कन्नूर और मलप्पुरम जिलों में आईसीएसई और सीबीएसई (ICSE and CBSE ) के तहत सभी कॉलेज और स्कूल बंद करने का फैसला किया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD ) ने 23 जुलाई से 26 जुलाई तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है।

भारी बारिश के बाद केरल के चार जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज बंद, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Your browser does not support the audio element.