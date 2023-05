ड्रग तस्करी में पकड़ा गया पाकिस्तानी कोर्ट में होगा पेश, 2500 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग्स हुई थी बरामद

कोच्चि, ऑनलाइन डेस्क। इंडियन नेवी और एनसीबी समेत कई एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी नागरिक को आज यानी 15 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल, आरोपी के पास से 13 मई को 2,525 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग बरामद हुआ था।

हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय जांच एजेंसी को मेथामफेटामाइन ड्रग की इतनी बड़ी खेप बरामद हुई हो। एनसीबी के मुताबिक, आरोपी के पास से 12,000 करोड़ रुपये का 2,525 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि यह अब तक समुद्री मार्ग से किए गए सबसे बड़े ड्रग तस्करी में से एक है।

ओपीएस के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी पर कहा, "एनसीबी और नौसेना ने हिंद महासागर में एक सफल ऑपरेशन किया। यह अपने मौद्रिक मूल्य के मामले में सबसे बड़ा है। जब्त किए गए ड्रग्स का मौद्रिक मूल्य लगभग 12,000 करोड़ रुपये है। यह ईरान के चाबहार बंदरगाह से लाया जा रहा था और इसका स्रोत पाकिस्तान है।"

अधिकारी ने बताया, "मदर शिप को समुद्र में अलग-अलग जगहों पर तैनात किया गया, जिसके जरिए ये खेप बरामद की गई। यह खेप श्रीलंका, मालदीव और भारत के लिए थी। एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। हमने फरवरी 2022 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया था, उस ऑपरेशन के तहत हमने लगभग 4,000 किलोग्राम विभिन्न ड्रग्स जब्त किए हैं।"

#WATCH | Kochi, Kerala: NCB & Indian Navy seizes approx 2500 kg high purity methamphetamine in the Indian waters that value around Rs 12,000 crores. Police detain one suspect: NCB pic.twitter.com/gxDkZVxhlY