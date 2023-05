Kerala: चोरी के संदेह में बिहार के व्यक्ति को बेरहमी से पीटा, गंभीर चोटों के कारण मौत; नौ आरोपी गिरफ्तार

मल्लपुरम, एएनआई। केरल के मलप्पुरम में चोरी के संदेह में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की कथित हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित की पहचान बिहार के निवासी राजेश मांची के रूप में हुई है। दरअसल, यह मलप्पुरम के किझिसेरी इलाके में एक घर से कथित तौर पर नीचे गिर गया। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों को इस पर चोरी का संदेह हुआ और उन्होंने इसे पकड़ लिया।

पुलिस के मुताबिक, 12 मई की रात को स्थानीय लोगों ने पकड़ने के बाद उसके हाथों को बांध दिया। इसके बाद सभी ने लकड़ी, डंडों और पाइप से पीड़ित को काफी बेरहमी से पीटा। पीड़ित राजेश मांची को सीने, पसलियों और कूल्हों में काफी गंभीर चोटें आई थी।

अधिकारियों ने बताया कि राजेश मांची 12 मई की रात किझिसेरी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इसके बाद उससे दो घंटे से अधिक समय तक हाथ बांधकर पूछताछ की गई और बेरहमी से पीटा गया। जब वह बेहोश हो गया, तो आरोपी ने स्थानीय लोक सेवक को सूचित किया। इसके बाद लोक सेवक ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना के बाद, पास के एक पुलिस स्टेशन की एक टीम पहुंची और उसे अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, तो आरोपियों ने बताया कि राजेश चोरी के इरादे से आया था। अधिकारियों ने कहा कि यह शुरुआती निष्कर्ष है, लेकिन इस मामले में पुलिस गहराई से जांच-पड़ताल करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि मलप्पुरम के कीझिसेरी में बिहार के एक निवासी की मौत लिंचिंग का मामला था। मलप्पुरम के एसपी सुजीत दास ने कहा कि राजेश मांची को 9 लोगों ने बेरहमी से पीटा और उसके हाथ बंधे हुए थे। घटना में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Kerala | Nine people have been arrested for allegedly assaulting and killing a Bihar native, identified as Rajesh Manchi, on May 12. The arrested accused said that he (Rajesh) had come to commit theft. A detailed investigation in this regard is being done. A special team headed… pic.twitter.com/DgHtqsUX8N— ANI (@ANI) May 15, 2023