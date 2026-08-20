केरलम पुलिस का 15,000 KM लंबा मेगा ऑपरेशन, 5 राज्यों में पीछा कर दबोचे ड्रग तस्कर; यूट्यूबर समेत कई गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के एक्साइज विभाग ने इस साल 23 अप्रैल में राज्य में अब तक के सबसे बड़े सिंथेटिक ड्रग्स मामलों में से एक का पर्दाफाश करते हुए लगभग 3.5 किलोग्राम एमडीएमए जब्त किया था। इस मामले की जांच ने एक 11-सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) को राजस्थान सीमा से लेकर नेपाल सीमा तक 5 राज्यों में 15000 किलोमीटर की लंबी तलाश के सफर पर भेज दिया।

अप्रैल में हुए इस खुलासे के बाद मप्पुरम के शफीक पीके और यूट्यूबर फातिमा नसरीन को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि ये सिर्फ कूरियर थे, जिसके बाद एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ। 5 लाख रुपये की घूस की पेशकश भी मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी की कार के मालिक उमर फारूक को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसने पकड़े जाने के डर से एक्साइज कमिश्नर को 5 लाख रुपये की घूस देने की कोशिश की, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।

इतना ही नहीं आरोपी व्हाट्सएप चलाने के लिए यूएई और आर्मेनिया के नंबरों का इस्तेमाल करते थे और पकड़े जाने से बचने के लिए बिना सिम कार्ड वाले फोन और दूसरे लोगों के वाई-फाई नेटवर्क का सहारा लेते थे। महिला अधिकारियों का अनोखा भेष तमिलनाडु के तेनकासी में आरोपी की महिला साथी को पकड़ने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय आवासीय इलाके में तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने वाले सरकारी अधिकारियों का भेष बदला, जिससे उनका यह प्लान कामयाब हो गया।

'पर्यटक' बनकर नेपाल सीमा तक पहुंचे अधिकारी जानकारी के अनुसार आरोपी हिरन और अरोमल नेपाल भागने की फिराक में थे। उनका पीछा करते हुए तीन एक्साइज अधिकारी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे और अपनी असली पहचान छिपाकर होमस्टे में 'पर्यटक' की तरह रहे, जिसके बाद दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया।