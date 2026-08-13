सावरकर पर पूछे गलत सवाल पर केरल हाई कोर्ट ने पूछा- सस्पेंड हुए शिक्षक की क्या गलती?

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को हिंदुत्ववादी विचारक वी.डी. सावरकर से संबंधित "गलत प्रश्न" बनाने के लिए क्यों निलंबित किया गया, जिसमें पूछा गया था "उनके द्वारा किया गया अवैध कार्य क्या है?"

यह सवाल जस्टिस विजू अब्राहम द्वारा गुरुवार को उस शिक्षक गुरु प्रसाद राय की एक याचिका पर उठाया गया, जिसने अंग्रेजों के हाथों सबसे अधिक सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वी.डी. सावरकर का नाम उत्तर के रूप में दिया था।

केरल हाई कोर्ट ने पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या शिक्षक को निलंबित किया जाना चाहिए था, जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

न्यायालय ने कहा, "शिक्षक के अन्य इरादे हो सकते हैं, लेकिन क्या उसे केवल एक गलत प्रश्न पूछने के लिए निलंबित किया जा सकता है? उसने कौन सा अवैध कार्य किया है?"

न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह उस विशेष कारण के साथ आए जिसके लिए याचिकाकर्ता (गुरु प्रसाद) को निलंबित किया गया और मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की।

विवादास्पद प्रश्न 6 अगस्त को कुम्बला और मंजीश्वर उप-जिलों के तहत छात्रों के लिए आयोजित स्कूल स्तर के सामाजिक विज्ञान क्लब स्वतंत्रता क्विज 2026 के एक प्रश्नावली में था।

निम्न प्राथमिक वर्ग की प्रश्नावली में 15 प्रश्न और पांच टाई-ब्रेकर प्रश्न शामिल थे, जिनमें से एक विवादास्पद प्रश्न था जिसने व्यापक विरोध को जन्म दिया और शिक्षा अधिकारियों को जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सामान्य शिक्षा के महानिदेशक स्नेहिल कुमार सिंह ने रविवार को शिक्षक को निलंबित कर दिया।