सावरकर पर गलत सवाल के कारण निलंबित शिक्षक को राहत, हाई कोर्ट ने निलंबन पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को एक महीने के लिए उस स्कूल शिक्षक के निलंबन पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने परीक्षा में एक गलत सवाल पूछने के कारण कार्रवाई की थी।

इस प्रश्न में स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर के किए 'गलत कार्य' के बारे में प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रहे कि स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को ब्रिटिशों ने सबसे कठोर मानी जाने वाली कालापानी की सजा दी थी।

जस्टिस विजु अब्राहम ने शिक्षक के. गुरु प्रसाद राय द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए निलंबन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया, जबकि यह स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रह सकती है।

कोर्ट ने कहा,"मैं एक महीने के लिए निलंबन आदेश के संचालन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का इच्छुक हूं। लेकिन मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दे रहा हूं।"

इस प्रश्न को बाद में शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आधार बन गया, जिसके परिणामस्वरूप उनका निलंबन हुआ। राय ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनके अंतरिम राहत के लिए याचिका पर विचार किया और निलंबन आदेश के संचालन को अस्थायी रूप से रोकना उचित समझा।