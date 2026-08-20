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बिना प्रमाणपत्र प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर केरल हाई कोर्ट सख्त, बार काउंसिल को दिए नाम प्रकाशित करने का आदेश

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:16 AM (IST)

केरल हाई कोर्ट ने केरल बार काउंसिल को 2010 से 2021 के बीच नामांकित 1,157 ऐसे अधिवक्ताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

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HighLights

  1. केरल हाई कोर्ट ने बार काउंसिल को दिया निर्देश।

  2. 1,157 अधिवक्ताओं के नाम प्रकाशित करने का आदेश।

  3. बिना वैध प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के कर रहे थे प्रैक्टिस।

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने केरल बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह 2010 से 2021 के बीच नामांकित 1,157 अधिवक्ताओं के नाम प्रकाशित करे, जिन्होंने ऑल इंडिया बार परीक्षा (एआईबीई) पास नहीं की है और जिन्हें वैध प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) के बिना प्रैक्टिस करते पाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और जस्टिस वी.एम. श्याम कुमार की एक डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि पूरी सूची केरल बार काउंसिल और केरल हाई कोर्ट की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों में इनमें से किसी भी अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल किया है, उन मामलों को संबंधित अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

बेंच ने आदेश दिया कि यदि इनमें से किसी भी 1,157 अधिवक्ताओं ने पहले ही किसी मामले में वकालतनामा दाखिल किया है, तो रजिस्ट्रार को मामले की फाइल में उचित प्रविष्टि करनी चाहिए ताकि उस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच अधिवक्ता की स्थिति से अवगत हो सके।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूची में जिन अधिवक्ताओं के नाम हैं, वे यदि बाद में वैध प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके नाम हटाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र की प्रामाणिक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)