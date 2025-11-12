केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का आतंक, एक के बाद एक 10 हिरणों को मार डाला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से देशभर में आवारा कुत्तों का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के चलते घायल हो रहे हैं। वहीं, ताजा मामला केरल के त्रिशूर स्थित नवनिर्मित पुथुर प्राणी उद्यान से सामने आया है। जहां नए पुथुर जूलॉजिकल पार्क में आवारा कुत्तों ने घुसकर 10 हिरणों को मार डाला।

दरअसल, केरल के त्रिशूर स्थित नवनिर्मित पुथुर चिड़ियाघर को खुले अभी एक महीने से भी कम समय हुए हैं। लेकिन इससे भी पहले यहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्तों ने कम से कम 10 हिरणों को मार डाला। इस घटना ने चिड़ियाघर की तैयारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना की जानकारी सामने आने के बाद इसके निरीक्षण और विस्तृत जांच के लिए वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. अरुण जकारिया के नेतृत्व में एक टीम मंगलवार को चिड़ियाघर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हिरणों की मौत की सही वजह सामने आएगी।

एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर बता दें कि केरल के त्रिशूर स्थित नवनिर्मित पुथुर चिड़ियाघर एशिया का दूसरा और भारत का पहला डिजाइनर चिड़ियाघर है। 336 एकड़ में फैले इस पार्क को 23 खुले, प्राकृतिक बाड़ों में 80 प्रजातियों के 534 जानवरों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 28 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया।