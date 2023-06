केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने की घंटो पूछताछ

कोच्चि, पीटीआई। विवादास्पद एंटीक डीलर मोनसन मवुंकल से संबंधित धोखाधड़ी मामले में केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन को शुक्रवार को राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर घंटो पूछताछ की। सुधाकरन ने कहा कि पूछताछ के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। मुझे न्यायपालिका में भरोसा है। अब अदालत में ही फैसला होगा।

Congress sees red as Kerala chief K Sudhakaran arrested in cheating case; released on anticipatory bail



Read @ANI Story | https://t.co/0ZZKQzU0Ir#Congress #KPCC #KSudhakaran #Kerala pic.twitter.com/hULwkuWeCq